Von Hunden zerfleischt: Leiche in Palma de Mallorca entdeckt

In einer Wohnung in Palma de Mallorca ist am Mittwoch (11.12.) die Leiche eines Mannes gefunden worden, der nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" von seinen Hunden zerfleischt worden sein soll. Beamte der Nationalpolizei haben Ermittlungen eingeleitet.

Zu dem grausigen Fund kam es gegen Mittag im Viertel El Vivero. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass der Mann eines natürlichen Todes starb und die Hunde aus Mangel an Futter über die Leiche herfielen. /ff