Autoknacker in Molinar und Portitxol aktiv

Die Nationalpolizei auf Mallorca sucht einen Autoknacker, der in den vergangenen Wochen mehrfach in geparkte Wagen in den Tiefgaragen in Palmas Stadtvierteln El Molinar und Portitxol eingebrochen ist. Der Unbekannte drang in mindestens sechs verschiedene Gemeinschaftsgaragen ein, zerbrach die Scheiben ausgesuchter Pkw, um Wertsachen zu entwenden.

Die Anwohner sind alarmiert. In vielen Fällen wurden die Autoscheiben zerstört, ohne dass der Dieb Wertsachen finden konnte, sodass dennoch erheblicher Sachschaden entstand. Die Polizei hat die Zahl der Streifen in den Vierteln erhöht. /tg