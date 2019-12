Die Temperaturen auf Mallorca nähern sich dem Gefrierpunkt

Tagsüber ist das Wetter auf Mallorca derzeit noch frühlingshaft. Aber in der Nacht wird es winterlich. In den Bergen wird der Gefrierpunkt schon erreicht.

Bis zu 18 Grad sind am Mittwoch (11.12.) drin. Über den Tag zeigt sich die Sonne meist noch. Am Abend zieht der Himmel zu, und es sind auch ein paar Regentropfen möglich. Zudem weht ein starker Nordwind.

In der Nacht ist die Heizung gefragt. Die Temperaturen um Lluc erreichen den Gefrierpunkt. In Palma bleibt es bei 3 Grad, in Felanitx 8 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Ab Donnerstagabend hat der spanische Wetterdienst Aemet die Warnstufe Gelb für die mallorquinischen Küsten ausgegeben. Dann sollen die stürmischen Böen zurückkommen und die Wellen hochschlagen.

In den Morgenstunden sind am Donnerstag leichte Schauer möglich, tagsüber bleibt es bei einem Sonne-Wolken-Mix trocken. Die Tagestemperaturen sinken im Vergleich zum Vortag um ein Grad, dafür geht es nachts auf 8 Grad rauf.

Am Freitag wird es stürmisch. Die Windböen können Geschwindigkeiten von 100 km/h erreichen. Es wird bewölkt, die Temperaturen sind im Aufwärtstrend. Das Wochenende dürfte laut ersten Prognosen schön werden. /rp