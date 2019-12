Anwohner protestieren mit Fiestas-Drachen gegen Parkplätze unter der Plaça Major

Ein Drache hat sich in die Debatte eingemischt, was aus der leer stehenden Einkaufsgalerie unterhalb der Plaça Major in Palma de Mallorca werden soll. Mitglieder des Anwohnerverbands des Stadtviertels Canamunt zogen mit dem Pappmaché-Fabeltier durch die Untergeschosse, um den Raum für Bürgerinitiativen zu beanspruchen. In einem Post auf Instagram erklärten sie, der Drache Drac de Na Coca sei auf der Suche nach denjenigen, die hier Parkplätze einrichten wollen.



Die Geschäfte wurden von der Stadt unlängst geschlossen. Seither wird über die künftige Nutzung gestrichen. Einer der Vorschläge sieht Parkplätze vor. Der Drac de Na Coca ist eine Schreckensfigur aus den Legenden der Stadt Palma. Der Drache soll angeblich in den Kloaken der Stadt gelebt haben. Die Nachbildung aus Pappmaché spielt feuerspeiend eine wichtige Rolle bei den Feiern des Stadtpatrons Sant Sebastià.







El que són les galeries de Plaça Major era el soterrani de la Casa Negra (De la inquisició). Sempre ha tengut aquest rollete "cripy". Ara buida, hi ha tot un gruix d'entitats i gent que volem que se dediqui a espais pels ciutadans! És una bona oportunitat per Palma. #zonazero pic.twitter.com/bhbslQupiy — Orgull Llonguet (@orgullllonguet) December 12, 2019