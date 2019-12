Bunyola lässt Neubau von 36 Wohnungen von Inselrat Mallorca prüfen

Vorläufiger Baustopp beim Bauprojekt Petit Bunyola. Rund zwei Wochen nach Beginn der Arbeiten will das Rathaus in der Tramuntana-Gemeinde die Baugenehmigung vorsichtshalber doch noch einmal vom Inselrat Mallorca prüfen lassen. Nach einer Beschwerde des Umweltverbands GOB will Bürgermeister Andreu Bujosa (Esquerra Oberta) lieber auf Nummer sicher gehen.

Die Lizenz für den Bau von 36 Wohnungen auf bisheriger Grünfläche am Rand des Ortkerns war bereits vor Monaten ausgestellt worden. Trotz Protesten der Anwohner versicherte das Rathaus bislang, dass es keine Handhabe sehe, den Bau zu verhindern. Schließlich seien alle nötigen Unterlagen eingereicht worden, und kein Gesetz spreche gegen den Baubeginn, der dann im November tatsächlich stattfand.

Eine Beschwerde des Umweltverbands GOB änderte nun die Sachlage. Die Umweltschützer argumentieren, dass dieses Bauprojekt die Landschaft grundlegend verschandele und deshalb nicht hätte genehmigt werden dürfen. In der Gemeinde glaubt man zwar nach wie vor, richtig gehandelt zu haben, will aber einen vorläufigen Baustopp verhängen und die Sache vom Inselrat prüfen lassen. Um dies zu beschließen, solle kurzfristig eine außerordentliche Sitzung des Gemeinderats einberufen werden. /tg