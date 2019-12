Gemeinde Calvià verbessert Promenade zwischen El Toro und Santa Ponça

Das Rathaus von Calvià im Südwesten von Mallorca hat am Freitag (13.12.) angekündigt, insgesamt über 100 Millionen Euro in Bauarbeiten zu investieren, durch die die Infrastruktur in der bei Deutschen sehr beliebten Gemeinde verbessert werden soll. 1,8 Millionen Euro sollen dabei in die erste Bauphase fließen, bei der die Promenade zwischen El Toro und Santa Ponsa verbessert wird. Auch die in Magaluf soll für 600.000 Euro optimiert werden.

Nur in den Jahren 2009 und 2010 hat die Gemeinde noch mehr Geld in Projekte investiert.

Der neue Haushaltsplan der Gemeinde sieht zudem vor, dass 200.000 Euro als Zuschüsse für den Kauf von Erstwohnungen sowie weitere 20.000 Euro als Mietzuschüsse für Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt ausgegeben werden.

An den zentralen Punkten der Küstenorten der Gemeide soll für 168.000 Euro zudem Wlan installiert werden.

Darüber hinaus hat die Gemeinde im Südwesten der Insel sich zum Ziel gesetzt, die Schulden bis Januar 2020 auf 9,3 Millionen Euro statt 29 Millonen wie im aktuellen Jahr zu reduzieren.