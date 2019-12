Die Heilige wurde in dem 45 Minuten dauernden Konzert von der 15-jährige Vendela Mannberg dargestellt.

Foto: B. Ramon

So hat Mallorca das diesjährige Santa-Lucía-Fest begangen

Die schwedische Kirchengemeinde hat am Freitag (13.12.) auf Mallorca das traditionelle Lucía-Fest begangen. 143 Schüler der schwedischen Schule sangen in der Kathedrale von Palma de Mallorca knapp 20 Weihnachtslieder auf Schwedisch, Spanisch, Katalanisch und Englisch.

Die Heilige wurde in dem 45 Minuten dauernden Konzert von der 15-jährige Vendela Mannberg dargestellt. Die Kerzenkrone, die sie auf dem Kopf trug, sowie die ihrer Mitschüler symbolisierten dabei die Ankunft des Lichtes.

Schon um 19 Uhr bildete sich vor der Kathedrale in Palma de Mallorca eine lange Schlangen, die bis zum Almudaina-Platz reichte. Erst um 20 Uhr begann am Freitagabend (13.12.) das Konzert.

Vendela Mannberg begrüßte die Zuhörer auf Katalanisch und bekam von Stadträtin Joana Maria Adrover ein typisch mallorquinisches Armband überreicht. Auch die schwedische Prinzessin Birgitta war anwesend.

Es war die 34. Ausgabe des Traditionskonzerts, das ein fester Bestandteil im Eventkalender der Vorweihnachtszeit auf der Insel ist. Um musikalisch ein bisschen abzuwechseln, sangen die Schüler in diesem Jahr drei neue Lieder ("El Tamborilero", "Joy to the world" und "Jingle bells rock"). Beim Weihnachtslied "Julen är här" stimmten vor allem die schwedischen Besucher mit ein. Besonders gespannt waren die Besucher auch auf das "Hallelujah" von Leonard Cohen. /sw