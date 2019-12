Ist das noch Winter oder schon Frühling auf Mallorca?

Was war das für ein frühlingshaftes Wochenende auf Mallorca mit Temperaturen bis zu 20 Grad! In Sa Pobla stand am Sonntag (15.12.) bei der Temperaturanzeige die "2" vorne dran. In Palma de Mallorca und Portocolom war es am Sonntag zumindest 18 Grad warm. Der Himmel war in weiten Teilen der Insel fast wolkenlos. Aus Südwesten wehte eine leichte Brise.

Zum Wochenbeginn steigen die Temperaturen leicht an. Am Montag (16.12.) dürfen sich dann auch Bewohner und Besucher von Palma de Mallorca und Portocolom über 20 Grad freuen. Der Himmel ist zwar nicht wolkenverhangen, aber etwas bedeckt. Aus Süden weht Wind.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Nachts wird es etwas kühler. Die Temperaturen sinken dann auf 9 Grad in Palma de Mallorca und 12 in Portocolom.

Lust auf einen Strandspaziergang? In der Übersicht unserer Live-Cams können Sie schauen, was dort gerade los ist und ob die Sonne noch fleißig scheint. /sw