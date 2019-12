Sorge um Serie von Einbrüchen in Taxis auf Mallorca

Eine neue Welle von Einbrüchen in Taxis auf Mallorca sorgt in der Branche für Beunruhigung. In den vergangenen Tagen seien mehrere Pkw im Stadtbezirk von Palma de Mallorca aufgebrochen worden, heißt es bei der Branchenvereinigung.

Seit vergangenem Freitag habe es fünf Vorfälle in den Vierteln Molinar und es Rafal gegeben. Gut möglich, dass weitere Vorfälle nicht zur Anzeige gebracht worden seien.

Das Vorgehen der Täter war ähnlich. Die Taxis waren auf privaten Parkplätzen abgestellt, zu denen sich die Täter Zutritt verschafften. Sie zerbrachen die Fensterscheiben und stahlen Wertgegenstände, die sie im Fahrzeuginnern vorfanden. /ff