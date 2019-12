Zufahrt nach Fornalutx nach großem Felsabgang gesperrt

Nach einem Felsabgang ist die Landstraße zwischen Sóller und Fornalutx im Nordwesten von Mallorca am Montag (16.12.) für den Verkehr gesperrt worden. Nach ersten Einschätzungen soll es rund einen Monat dauern, bis die Straße wieder befahrbar ist.

Eine Spalte im Asphalt hatte die Mitarbeiter des Inselrats von Mallorca auf den Plan gerufen. Sie begutachteten am Montag die Schäden und entschieden, dass der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden muss. Auch Vertreter beider Gemeinden begutachteten die Stelle, an der eine Stützmauer nachgegeben hat. Die Schäden sind auf den ersten Blick kaum zu sehen, aber unter dem Asphalt hat sich nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" ein rund vier Meter hohes, drei Meter breites und fünf Meter langes Loch aufgetan.

Schuld haben dürfte nach ersten Erkenntnissen zum einen der intensive Regen der vergangenen Wochen, der das Terrain aufgeweicht hat, zum anderen aber auch der intensive Verkehr auf der Straße. Die traditionellen Trockensteinmauern seien nicht für die übermäßige Belastung etwa durch Lkw ausgelegt, meinte Carlos Darder, zuständiger Gemeinderat aus Sóller.

Während der Sperrung kann Fornalutx nur über Biniaraix erreicht werden, bzw. über die Landstraße zum Puig Major. /ff