Zwei Gewitterfronten nehmen Kurs auf Mallorca

Noch vor dem Wochenende zum Vierten Advent wird es noch einmal richtig ungemütlich auf Mallorca. Die Meteorologen vom spanischen Wetteramt Aemet haben die Ankunft von zwei Unwetterfronten angekündigt. Am Mittwoch (18.12.) und am Freitag (20.12.) könnte es ordentlich pladdern.

Laut Wetterprognose soll sich der Himmel am bereits am Dienstag (17.12.) zuziehen. Nachmittags fallen die Temperaturen. Örtlich kann es zu Gewitter kommen. Da der Südwind gleichzeitig Saharastaub mit sich führt, kann es zu Schlammregen führen, der auf Autodächern und -schweiben die typischen Spuren hinterlässt.

Die Tageshöchstwerte bleiben bei milden 18 Grad (Palma de Mallorca) oder 19 Grad (Sa Pobla). Nachts sinken die Temperaturen inselweit auf Werte um die 10 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Mittwochvormittag ziehen dann richtig dunkle Gewitterwolken auf. Die Niederschläge entladen sich als Schlammregen. Es kühlt sich leicht ab. In Palma liegen die Temperaturen zwischen 17 Grad am Tag und 9 Grad in der Nacht.

Am Donnerstag soll es überwiegend trocken bleiben. Nur vereinzelt gibt es ein paar Schauer. Am Nachmittag frischt der Wind auf. Am Freitag gibt es dann wieder Gewitter, mit örtlich heftigen Regenfällen. Der Wind bläst böig aus südöstlichen Richtungen und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Wetterwarnungen gab Aemet bislang nicht aus. /tg