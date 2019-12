Flüchtiger Immobilien-Betrüger wird von Kolumbien nach Mallorca ausgeliefert

Der in Kolumbien inhaftierte mutmaßliche Millionen-Betrüger C.G.R. wird nach Spanien ausgeliefert, um auf Mallorca angeklagt zu werden. Das hat die Justiz in Bogotá am 18. November entschieden, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Mittwoch (18.12.) berichtet. Mithilfe des Unternehmens Lujo Casa soll C.G.R. in großem Rahmen Immobilien auf Mallorca ab Plan verkauft haben, ohne jemals mit dem Bau begonnen zu haben. Dabei entstand 250 Einzelpersonen oder Paaren ein Gesamtschaden in Millionenhöhe.

Die spanische Justiz hatte in den vergangenen Wochen den Druck erhöht, um die Auslieferung voranzutreiben. Die Ermittlungen des Gerichts in Palma de Mallorca sind weitestgehend abgeschlossen, sodass der baldigen Eröffnung der Hauptverhandlung nach Auslieferung nichts mehr im Wege stünde. /tg