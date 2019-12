So wird das Mallorca-Wetter zum Vierten Advent und Weihnachten

Wer lieber heiße statt weiße Weihnacht mag, ist auf Mallorca dieses Jahr einigermaßen gut aufgehoben. Nach einem ungemütlichen Wochenende zum Vierten Advent, soll das Weihnachtswetter auf Mallorca schön sonnig und trocken sein.

MZ-Livecams: So sieht das Wetter gerade auf Mallorca aus

Nach einem recht gemütlichen und trockenen Donnerstag (19.12.,) mit 18 Grad am Tag und 8 Grad in der Nacht, kommt in der Nacht auf Freitag (20.12.) eine Regenfront und Starkwind nach Mallorca. Der Wind bläst aus südlichen Richtungen. Ortsweise kann es am Freitag kräftig regnen. Die Temperaturen bleiben dabei stabil.

So wird der Vierte Advent auf Mallorca

Am Wochenende zum Vierten Advent wird es vor allem windig auf Mallorca. Im Flachland erreichen die Böen am Samstag Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. In den Tramuntana-Bergen können sie auch 110 Kilometer in der Stunde erreichen. Am Samstagvormittag kann es noch zu einzelnen Schauern kommen, am Nachmittag hellt sich der Tag auf.

Am Sonntag dreht der Wind von Südwest auf westliche Richtungen und nimmt noch einmal zu. In den Bergen können die Böen bis zu 120 Kilometer pro Stunde erreichen. Bedenken Sie das, falls sie sich auf eine Wanderung gefreut haben. Dafür bleibt es aber überwiegend trocken.

Das Mallorca-Wetter zu Heiligabend

Schon ab Montag (23.12.) soll dann auf Mallorca die Sonne scheinen. Das Sonnenschein-Wetter mit blauem Himmel und wenig Wind soll dann auch an Heiligabend anhalten.

Das Mallorca-Wetter zu Weihnachten

An den Weihnachtsfeiertagen wird das Wetter auf Mallorca überwiegend sonnig, versprechen die Meteorologen. Allerdings sind einigermaßen verlässliche Prognosen auf der Mittelmeer-Insel meist erst drei Tage vorher möglich. /tg