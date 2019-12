31-Jähriger ertrinkt im Hafenbecken von Palma de Mallorca

Ein 31-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag (20.12.) im Hafenbecken am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca ertrunken. Die Rettungssanitäter versuchten ohne Erfolg, den Mann wiederzubeleben. Die Nationalpolizei hat Ermittlungen zu den Todesumständen eingeleitet.

Zu dem Unglück kam es kurz vor 2 Uhr, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Der Mann stürzte etwa in der Mitte der Uferpromenade des Paseo Marítimo aus bislang unbekannter Ursache ins Meer vor Mallorca. Mehrere Augenzeugen, die den leblosen Körper im Wasser entdeckten, alarmierten die Rettungskräfte.

Beamte der Ortspolizei zogen den bewusstlosen Mann aus dem Wasser und leiteten Reanimationsversuche ein. Die Wiederbelebungsversuche während rund einer Stunde blieben ohne Erfolg. Offenbar kannte keiner der am Paseo anwesenden Personen das Opfer. /ff