Polizei findet ein Kilo Kokain im Airbag-Fach eines Pkw auf Mallorca

Ein Paket mit einem Kilogramm Kokain hat die Nationalpolizei auf Mallorca am Dienstag (17.12.) im Airbag-Fach eines Pkw entdeckt. Der 36-jährige Fahrer des Wagens sollte die Ware anscheinend als Drogenkurier ins Barackenviertel Son Banya nahe des Flughafens bringen. Die Siedlung gilt als wichtigster Umschlagplatz für Rauschgift auf der Insel.

Die Nationalpolizei hatte herausgefunden, dass die Drogenhändler in Son Banya auf eine größere Lieferung warteten. An einem Kontrollpunkt fingen die Beamten einen Autofahrer ab, der von Son Ferriol nach Son Banya unterwegs war. Der Wagen wurde durchsucht, die Drogen beschlagnahmt und der Fahrer festgenommen und später in Untersuchungshaft eingeliefert. /tg