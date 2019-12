Polizei schnappt 18 Autoknacker auf Mallorca in knapp drei Monaten

In den meisten Fällen wurden Taxis aufgebrochen.

In den meisten Fällen wurden Taxis aufgebrochen. Foto: DM

Die Polizei auf Mallorca ist in den vergangenen Monaten vermehrt gegen Autoknacker vorgegangen. Die Beamten haben seit Oktober 18 mutmaßliche Diebe festgenommen und etwa 150 Fälle aufgeklärt.

Zu der bislang letzten Festnahme kam es am Donnerstag (19.12.). Dem Dieb konnten 55 Einbrüche in Autos in verschiedenen Stadtteilen von Palma de Mallorca nachgewiesen werden. Der Festgenommene hatte zudem 20 Einträge im Polizeiregister wegen ähnlicher Vergehen.

In vielen Fällen haben die Autoknacker Taxis aufgebrochen. /rp