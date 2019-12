Was zu Weihnachten am Flughafen Mallorca los ist

Auf dem Flughafen von Mallorca geht es über die Feiertage und den Jahreswechsel alles andere als ruhig zu. Im Zeitraum zwischen dem 20. Dezember und dem 7. Januar rechnet die spanische Flughafenverwaltung Aena mit mehr als 800.000 Passagieren.

Am trubeligsten geht es dabei am Wochenende zum vierten Advent zu: Am Samstag (21.12.) wird mit 53.600 Passagieren gerechnet, am Sonntag (22.12.) mit 54.000. Genauso viel los ist am Samstag (4.1.) mit knapp 52.000 Fluggästen.

Unter ihnen sind viele Mallorquiner, die Weihnachten in anderen Regionen Spaniens verbringen, oder auch Festlandspanier, die für die Feiertage nach Hause zu ihrer Familie fliegen. Aber auch viele deutsche Urlauber verbringen Weihnachten auf Mallorca und besuchen die deutschsprachige Christvesper an Heiligabend in der Kathedrale. /ff