Unfallnacht auf den Straßen von Palma de Mallorca

Wochenenden sind in Palma de Mallorca schon beinahe traditionell mit Alkoholunfällen verbunden. So auch in der Nacht auf Samstag (21.12.). Vier junge Menschen um die 20 Jahre wurden verletzt, als der Fahrer eines PS-starken Mercedes am Kreisverkehr nahe des Konservatoriums im Norden von Palma de Mallorca die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen eine niedrige Steinkonstruktion im Kreisverkehr prallte. Der Mercedes, der dem Vater des Fahrers gehörte, erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden. Die vier Insassen mussten mit unterschiedlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher überschritt beim Alko-Test die erlaubte Menge um das Doppelte.

Ebenfalls unter Alkoholeinfluss war wenige Stunden zuvor ein 33-Jähriger mit seinem Auto am Paseo Mallorca gegen eine Mauer gefahren. Der Fahrer, der gegenüber der Polizei angab, von einem Weihnachtsessen mit der Firma gekommen zu sein, hatte Glück und blieb unverletzt. Der Mann kam beim Alkoholtest auf 1,5 Promille.

Nüchtern war dagegen eine junge Frau, die kurz vor 1 Uhr auf dem Paseo Marítimo unterwegs war und in der Kurve nahe Porto Pí auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Das Auto prallte gegen die Betonwand und drehte sich mehrfach um die eigene Achse. Nach Zeugenaussagen handelte es sich bei der Fahrerin um eine Deutsche. Nach ersten Erkenntnissen war die junge Frau für die Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. /jk