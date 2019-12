Fast Strandwetter auf Mallorca zu Weihnachten

So langsam reicht es jetzt mal mit dem Sturm auf Mallorca. Die Böen, die teilweise bis zu 160 km/h erreichten, haben auf den Balearen bis zum Morgen 117 Zwischenfälle verursacht. Zumeist waren es umgestürzte Bäume, die die Feuerwehr beseitigen musste. Am Einkaufszentrum Ocimax in Palma de Mallorca drohte ein Teil der Fassade herabzustürzen, im Carrer Joaquín Sorolla wurde ein Gartenhaus auf mehrere Autos geweht, wobei Schäden entstanden. Die höchsten Windgeschwindigkeiten wurden wie üblich in der Serra d'Alfàbia nahe Bunyola gemessen. In Palma de Mallorca erreichte der Wind immerhin noch 100 km/h.

Am frühen Montagmorgen (23.12.) dürfte es dann aber vorbei sein mit dem Gebläse. Die Warnstufe Gelb der Wetterbehörde Aemet gilt bis 6 Uhr morgens. Danach erwartet die Insel ein sonniger Tag, die Temperaturen steigen allerdings nur noch auf maximal 18 Grad in Palma und 15 bis 16 Grad in den übrigen Regionen. Wolken gibt es dafür den ganzen Tag keine. Nachts sinken die Werte auf 12 bis 8 Grad.

Der Heiligabend startet vor allem im Westteil der Insel örtlich mit ein paar Wolken, sonst scheint die Sonne wieder ungestört vom blauen Himmel. Und es wird wieder wärmer. Am frühen Nachmittag sind in der Inselmitte gar bis zu 21 Grad drin, auch an der Ostküste könnten die 20 Grad erreicht werden. Abends bewölkt es sich dann ein wenig.

Das freundliche Wetter geht auch am ersten Weihnachtsfeiertag so weiter. Die Temperaturen bleiben genauso angenehm wie an Heiligabend. Und auch am Donnerstag, ebenfalls Feiertag auf Mallorca, bleibt es mild. Es können allerdings mehr Wolken am Himmel auftauchen. /jk