Hund fügt Vierjährigem auf Mallorca schwere Verletzungen zu

Das Unglück ereignete sich in Es Garrovers. Foto: Openstreetmap

Ein vierjähriger Junge hat am Sonntagnachmittag (22.12.) schwere Verletzungen erlitten, als ein Hund ihn anfiel. Das Tier fügte dem Kind mehrere Bisswunden am Kopf und im Gesicht zu. Der Junge wurde ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr in der Siedlung Es Garrovers in der Gemeinde Marratxí. Das Kind befand sich mit seinen Eltern und dem Hund zu Hause, als das Tier den Jungen biss. Die Eltern verständigten den Rettungsdienst, der den Kleinen versorgte und in die Klinik brachte. /jk