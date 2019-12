Mallorca feiert Weihnachten bei 22 Grad

Ho, ho, ho - der Weihnachtsmann wird mit seinen dicken Sachen auf Mallorca mächtig ins Schwitzen kommen. Denn auf der Insel sind die Temperaturen weiterhin frühlingshaft.

Die Sonne scheint kräftig am Heiligabend. Daran ändert sich auch im Tagesverlauf nichts. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad in Sa Pobla, in Palma de Mallorca und Felanitx bei 19 Grad.

In der Nacht werden die Arbeitstemperaturen für den Weihnachtsmann angenehmer. Es kühlt auf bis zu 7 Grad ab.

Am ersten Weihnachtsfeiertag geht es mit dem schönen Wetter weiter. Die Temperaturen steigen leicht und erreichen tagsüber 22 Grad, nachts 8 Grad.

Danach wird es ein kleines bisschen kühler. Aber die Sonne bleibt Mallorca auch am zweiten Weihnachtsfeiertag erhalten. Richtung Wochenende vermehren sich die Wolken. Mit starken Regenfällen ist aber nicht zu rechnen.

Ein erster Ausblick auf Silvester: Es wird wohl nicht ganz so warm wie zu Weihnachten. Bei einem Sonne-Wolken-Mix dürfte das Wetter aber recht schön bleiben. /rp