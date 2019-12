Silvester-Wetter: Mallorca beendet das Jahr mit Sonnenschein

Das Wetter auf Mallorca klingt 2019 frühlingshaft aus. Zwischen den Feiertagen und zu Silvester ist mit Sonnenschein und Temperaturen um die 16 Grad zu rechnen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag knackt Mallorca in den meisten Orten noch die 20-Grad-Marke. Die Sonne scheint kräftig und lässt sich auch nicht mehr vom Himmel vertreiben.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf 4 Grad in Palma de Mallorca. In Felanitx bleibt es bei 10 Grad wesentlich milder.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Richtung Wochenende nimmt die Anzahl der Wolken langsam zu. Die Temperaturen befinden sich im Abwärtstrend. So werden es am Freitag (27.12.) schon nur noch 18 Grad.

Die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca liegt am ganzen Wochenende jedoch bei 0 Prozent. Dazu gibt es einen Sonne-Wolken-Mix.

In der neuen Woche könnte es ein paar Regentropfen geben. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent. Langfristige Vorhersagen - beim Wetter bedeutet das mehr als drei Tage - sind jedoch meist sehr ungenau. Derzeit prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet für Silvester auf Mallorca 16 Grad, 7 Grad in der Nacht, und einen Mix aus Sonne und Wolken. /rp