Rüde April-Scherze in Mallorcas Dörfern

Der 28. Dezember macht seinem Namen auf Mallorca wieder alle Ehre: Am "Día de los Santos Inocentes" - eine Art 1. April in Spanien - leisten sich Jugendliche jede Menge rüder Scherze in den Insel-Dörfern. Opfer wurden diesmal die Gemeinden Sineu, Montuïri, Sant Joan, Petra oder Maria de la Salut

In Sant Joan blockierten Jugendliche den Eingang zum Rathaus mit Strohballen und hängten dort Schilder mit Aufschriften wie "Nachmieter gesucht" oder "Vorsicht vor dem Hund" auf. Blumentöpfe verschwanden, und an den Türen der örtlichen Kirche wurde rote Unterwäsche platziert. Am Ortseingang fand sich zudem ein weiteres Warnschild, es trug die Aufschrift "Wegen Rattenplage geschlossen".

Vorsicht, Zeitungsenten am 28. Dezember!

In Montuïri lieferten sich Jugendliche eine Straßenschlacht mit Orangen, Zitronen und Eiern, verteilten jede Menge Strohballen und verzierten den Straßenbelag mit ihren Namen. In Sineu musste die Straßenreinigung am Morgen jede Menge Toilettenpapier beseitigen. Die Jugendlichen verräumten zudem Tische und Stühle vor den örtlichen Bars, hievten einen Pkw auf die Plaça de Es Fossar und stellten einen mit Müll geschmückten Weihnachtsbaum auf.

In Maria de la Salut wurden jede Menge Böller gezündet und Strohballen verteilt, die Jugendlichen verkleideten zudem eine Statue. Und in Petra wurden Schafe freigelassen sowie ein Boot im örtlichen Freibad platziert.

Lesen Sie hier weiter: Was es mit dem Tag der unschuldigen Kinder auf sich hat