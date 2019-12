Illegal errichtete Baracken in Palma abgebrannt

Um 22.30 Uhr am Sonnabend (28.12.) hörten die Nachbarn in Palmas Stadtteil Son Serra Parera einen lauten Knall und sahen ein großes Feuer aufflammen. Schnell brannten drei Baracken in einer zwischen Son Serra Parera und Establiments illegal errichteten Siedlung, die zum sogenannten "El Hoyo" (das Loch) gehören.

Die anrückende Feuerwehr kämpfte eineinhalb Stunden mit dem Brand, bis er schließlich gelöscht wurde. Verletzt wurde niemand, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

"Sie manipulieren dort Gasflaschen", sagte eine Nachbarin. "Wir haben uns wegen der illegalen Siedlung schon mehrmals beim Rathaus beschwert, aber es passiert nichts."

Im "El Hoyo" fanden in der Vergangenheit immer wieder Drogenrazzien statt. Die Stadt will verhindern, dass sich dort ein zweiter Drogenumschlagplatz wie in Son Banya etabliert.