Mallorca geht sonnig ins neue Jahr

So ging die Sonne am Tag vor Silvester auf. Foto: MZ-Livecams

Sonne und überwiegend blauer Himmel verschönern den Jahreswechsel auf Mallorca. Morgens kommt es vor allem im Süden der Insel zu Frühnebel. Ansonsten bleibt es meist klar.

Am Montag (30.12.) schwanken die Temperaturen in Palma de Mallorca zwischen 16 Grad am Tag und 4 Grad in der Nacht. In höheren Lagen können die die Temperaturen nachts bis zum Gefrierpunkt absinken.

Am Silvestertag (Dienstag, 31.12.) bleibt die Wetterlage stabil: Frühnebel mit anschließendem Sonnenschein. In Palma werden es 16 Grad, in Sa Pobla 17 Grad. In der Silvesternacht wird es kühl: 3 Grad in Palma, 2 Grad in Escorca (Lluc). In der Gegend um Felanitx bleibt es mit 9 Grad deutlich milder. Der Wind weht leicht aus Südwest.

Am Neujahrsmorgen (Mittwoch, 1.1.) herrscht Frühnebel, anschließend kann es etwas wolkig werden. Ortsweise kann es sogar zu kurzen Schauern kommen. Die Temperaturen bleiben stabil. Auch am Donnerstag (2.1.) bleibt es heiter bis wolkig. Schauer sind nicht auszuschließen. /tg