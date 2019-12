Wanderin stirbt auf Mallorca nach Herzinfarkt

Eine Wanderin im Alter von rund 35 Jahren ist am Sonntag (29.12.) auf Mallorca tödlich verunglückt, nachdem sie auf ihrem Ausflug vermutlich einen Herzinfarkt erlitten hatte. Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zufolge war die Frau gegen 13.30 Uhr im Barranc de Biniaraix bei Fornalutx unterwegs.

Plötzlich litt die Wanderin unter starken Schmerzen im Brustkorb, eine Freundin holte Hilfe. Ein Arzt und eine Krankenschwester, die zufällig in der Nähe waren, hielten die Verunglückte mit Herzdruckmassage am Leben. Zwei weitere Ausflügler lösten die beiden Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ab. Im Hubschrauber in Richtung Krankenhaus erlitt die Frau anscheinend einen zweiten Herzstillstand und musste erneut reanimiert werden. Wenige Stunden später verstarb sie in der Klinik Son Espases. /tg