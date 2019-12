Regionalisten fordern Selbstbestimmung auf Mallorca

Rund 1.500 Demonstranten haben am Montag (30.12.) in Palma de Mallorca für ein Unabhängigkeitsreferendum auf den Inseln demonstriert. Es handelt sich um eine jährlich wiederkehrende Demonstration, die in diesem Jahr - angeheizt durch die Debatte um inhaftierte Separatisten in Katalonien - etwas mehr Zustrom hatte als in den vergangenen Jahren. Die Polizei schätzte die Beteiligung auf 1.200 bis 1.500 Personen. Die Veranstalter sprachen von 3.000 Teilnehmern.

Die Demonstration wurde von einem Spruchbanner angeführt, auf dem stand: "Wir wollen über unsere Zukunft entscheiden. Referendum zur Selbstbestimmung (Volem decidir el mostré futur. Referèndum d'Autodeterminació). An dem Protest nahmen auch bekannte mallorquinische Politiker teil, wie der Vorsitzende von Més per Mallorca und ehemaliger Bürgermeister von Palma Antoni Noguera. Aus Katalonien war Artur Junqueras angereist, der Vater des Inhaftierten Separatisten und Europaparlamentsabgeordneten Oriol Junqueras.

Jeweils am 30. Dezember erinnert sich Mallorca in der sogenannten "Diada" an die Eroberung der Insel durch die Katalanen unter König Jaume I. im Jahr 1229. Bis dahin war das mittelalterliche Mallorca unter muslimischer Herrschaft.

Eine Demonstration aus rund 50 spanischen Nationalisten versuchte, die Kranzniederlegung an der Statue des Eroberers Jaume I. zu stören. Katalanische Separatisten und spanische Zentralisten lieferten sich ein Wortgefecht. Zu ernsten Zwischenfällen kam es dabei nicht. /tg