Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Palma de Mallorca

Ein Feuer in einer Wohnung in Palma de Mallorca hat die Feuerwehr der Balearen-Hauptstadt am Neujahrsmorgen gelöscht. In der Wohnung schliefen fünf Personen. Obwohl der Brand in einem der Schlafzimmer entstand - anscheinend durch eine undichte Buthangasflasche, wurde niemand verletzt.



Der Brand ereignete sich am Mittwoch (1.1.) gegen 8 Uhr im Carrer Torre d'en Bibiloni 5. Das Feuer breitete sich schnell in der ganzen Wohnung aus, die vorerst unbenutzbar ist. /tg





Incendio en 1er piso sorprende 5 personas durmiendo.

Ningún afectado

Colabora @policiadepalma

8:00 pic.twitter.com/AaC0hSUCGr — A.C.i E. (@BombersDePalma) January 1, 2020