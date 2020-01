Deutsche Seniorin auf Flughafen Mallorca vermisst

Die Nationalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Deutschen, die zuletzt am Neujahrstag am Flughafen Mallorca gesehen wurde. Bei der Frau handelt es sich um die 86-jährige Margot Helene. Sie verschwand gegen 17.30 Uhr, nachdem sie mit ihrer Familie auf dem Airport eingetroffen war, wie es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (2.1.) heißt. Offenbar habe sie sich verirrt.

Die Vermisste ist 168 Zentimeter groß und hat blaue Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie blaue Jeans, einen schwarzen Mantel und graue Schuhe. Laut Polizei spricht die Seniorin kein Spanisch, sie habe weder Geld, noch ein Handy bei sich. /ff