14 Personen sind 2019 in den Bergen der Balearen ums Leben gekommen

Die Bergwacht Mallorca bei einem Einsatz am Montag (30.12.) bei Sóller.

Die Bergwacht Mallorca bei einem Einsatz am Montag (30.12.) bei Sóller. Foto: Guardia Civil

Die Bergwacht der Guardia Civil auf Mallorca und den Nachbarinseln ist im vergangenen Jahr 119 Mal ausgerückt, um in Not geratene Wanderer oder Kletterer zu retten. In 74 Fällen wurde dabei der Helikopter eingesetzt.

Von den geretteten Personen blieben 111 Menschen unversehrt, 66 erlitten leichte oder schwere Verletzungen. In 14 Fällen mussten die Einsatzkräfte Leichen aus den Bergen retten, wie die Guardia Civil zum Jahresende bilanzierte.

Den letzten Einsatz des Jahres 2019 flog der Guardia Civil-Hubschrauber der Bergwacht am Montag (30.12.). Eine Frau mit Atemnot wurde aus den Bergen bei Sóller ins Krankenhaus Son Espases geflogen. /tg