Sonne-Wolken-Mix auf Mallorca bei bis zu 17 Grad

Can Pastilla am Donnerstagmorgen. Foto: MZ-Livecam

Das Wetter-Jahr auf Mallorca hat heiter begonnen. Am Donnerstag (2.1.) gibt es einen Sonne-Wolken-Mix bei Temperaturen von maximal 17 Grad. Am Nachmittag kann die Bewölkung ortsweise zunehmen. Es weht ein leichter Wind aus Südwesten.

In der Nacht wird es frisch, die Temperaturen sinken im Südosten auf 9 Grad, in Palma de Mallorca auf 6 Grad und in der Tramuntana in Richtung Gefrierpunkt.

Ähnlich geht es am Freitag weiter, wobei die Sonne ordentlich gegen die Wolken ankämpfen muss. Die Temperaturen erreichen weiterhin knapp 17 Grad während des Tages.

Auch für das Wochenende sind die Aussichten stabil: Sonne, Wolken und konstante Temperaturen. Es sind keinerlei Warnstufen in Sicht.

Haben etwa schon die "Calmas de enero" eingesetzt? Das Wetterphänomen sorgt für sonnige Wintertage, während es in Deutschland oft kalt und grau ist. /ff

