Palmas Stadtwerke melden Erfolge bei Entfernung von Graffiti

Das Rathaus von Palma de Mallorca hat veranlasst, dass die Stadtwerke Emaya in den vergangenen sechs Monaten knapp 2.000 Graffitis entfernt haben.

Wie es in einer Pressemitteilung vom Rathaus heißt, befanden sich die Schmierereien sowohl auf Kinderspielplätzen, in Parks, an Häuserwänden und städtischem Eigentum wie auch auf Abfalleimern oder Parkbänken.

Unter anderem im Carrer Fábrica, an der Plaça Paris und im Carrer Sant Miquel sowie dem Carrer Bisbe Berenguer Palaou waren die Mitarbeiter der Stadtwerke zu Gange. Ende Juli hatte die Stadt Palma de Mallorca angekündigt, strenger gegen die Urheber der Schmierereien vorzugehen und die Graffitis alsbald entfernen zu lassen. /sw