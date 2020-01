Sonnige Tage und frische Nächte auf Mallorca

Mallorca ist mit einem Sonne-Wolken-Mix in das Wochenende gestartet. Nach stellenweise Morgennebel setzt sich am Samstag (4.1.) die Sonne immer weiter durch. Der Wind weht aus Nord und Nordost, die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad im Tagesverlauf. Im Gebiet der Tramuntana werden immerhin 11 Grad erreicht.

In der Nacht wird es frisch bei Tiefstwerten um die 3 Grad in Palma de Mallorca. In der Tramuntana kann ortsweise der Gefrierpunkt erreicht werden. Im Gebiet von Felanitx bleibt es mit mindestens 7 Grad vergleichsweise mild.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Sonntag nimmt die Bewölkung weiter ab, es kann mit größtenteils blauem Himmel gerechnet werden. Die Temperaturen sind stabil, nachts wird es frisch.

Am Montag und am Dienstag geht es im Prinzip genauso weiter, wobei sich die Sonne zunehmend weniger blicken lässt. /ff

