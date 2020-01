Einbrecher lässt seine Schuhe zurück - und wird gefasst

Die Polizei hat am Samstag (4.1.) einen Dieb in Palma de Mallorca festgenommen. Die Beamten schnappten den Mann, als er barfuß und mit löchriger Unterwäsche auf der Straße herumlief. Nach dem 26-jährigen Spanier war bereits gefahndet worden, da er zuvor auch in eine Wohnung an der Playa de Palma eingestiegen war.

Der Mann war gegen 23 Uhr in ein Haus im Stadtviertel Son Sardina eingebrochen. Dafür kletterte er über einen zweieinhalb Meter hohen Zaun. Der Bewohner wurde auf den Einbruch aufmerksam. In der Garage fand er seine Wertsachen bereit zum Abtransport und ein Paar fremder Schuhe. Er alarmierte die Polizei.

Die Beamten nahmen den Dieb zehn Minuten später auf der Straße fest. Die Risse in der Unterhose hatte er sich wohl beim Klettern über den Zaun zugezogen. Wahrscheinlich ging das auch ohne Schuhe besser. /rp