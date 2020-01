Fußgänger wird auf Mallorca von Bus angefahren und schwebt in Lebensgefahr

Nach einem Unfall in Palma de Mallorca liegt ein 56-jähriger Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus Son Espases. Der Fußgänger wurde am Mittwochabend gegen 22 Uhr von einem Linienbus angefahren, als er anscheinend bei Rot über einen Fußgängerüberweg ging.

Der Vorfall ereignete sich an der Via Alemania in der Nähe der Schule Joan Alcover. Augenzeugen zufolge hatte der Busfahrer der Linie 8 erfolglos versucht, dem Fußgänger auszuweichen. /tg