Das Wochenende auf Mallorca wird besser als erwartet

Langfristige Vorhersagen beim Wetter sind meist sehr spekulativ. Eigentlich sollte das Wochenende auf Mallorca regnerisch und kühl werden, selbst Schnee war in den Bergen nicht auszuschließen. Nun hat der spanische Wetterdienst die Prognose jedoch geändert.

Am Donnerstag (9.1.) gibt es noch reichlich Sonne auf der Insel. Die Höchstwerte sind inselweit gleich bei 16 Grad. Nachts gibt es regionale Unterschiede. In Palma de Mallorca kühlt es auf 3 Grad ab, 4 Grad in Sa Pobla, 8 Grad in Felanitx. In den Bergen kann es zu Frost kommen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Freitag startet noch unbewölkt. Im Tagesverlauf verschlechtert sich das Wetter. Besonders nach dem Mittagessen ist mit Regen zu rechnen, der ab einer Höhe von 1.300 Metern als Schnee fällt. Am Nachmittag weht der Wind böig aus nordöstlicher Richtung.

Die Tagestemperaturen sinken im Vergleich zum Vortag auf 14 bis 15 Grad. Nachts bleibt es unverändert.

Der Samstag startet noch windig. Tagsüber gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Regenwahrscheinlichkeit hat im Vergleich zur ersten Prognose abgenommen und liegt nur noch bei 35 Prozent in Sóller, 20 Prozent in Palma de Mallorca.

Am Sonntagvormittag wird es wohl ein paar Regentropfen geben. Am Nachmittag dürfte es meist trocken und sonnig bleiben. Die Temperaturen bleiben das Wochenende über konstant. /rp