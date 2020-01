Fast 30 Millionen Passagiere 2019 auf dem Flughafen Mallorca

Wieder einmal ein neuer Rekord am Flughafen von Palma de Mallorca: Im Jahr 2019 verzeichnete der Airport Son Sant Joan erneut einen Passagierzuwachs und zählte laut dem Flughafenbetreiber Aena bis 31. Dezember exakt 29.721.123 Fluggäste. Das bedeutete einen Anstieg von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Zuwachs lässt sich vor allem mit der inzwischen besser funktionierenden Nebensaison erklären. In den Wintermonaten kamen 5,2 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahreszeitraum nach Son Sant Joan. Aber selbst im Sommer gab es noch ein leichtes Plus von 0,8 Prozent.

Die größte Gruppe unter den Fluggästen bleiben die Deutschen. 9.991.269 Deutsche kamen 2019 auf Mallorca an oder flogen von dort ab. Das ist ein Anstieg von 1,3 Prozent. Deutlich dahinter liegt Spanien auf Rang zwei der Passagiere, mit rund 7,5 Millionen Reisenden. Diese Zahl stieg spürbar um 6,7 Prozent an. Rang drei belegt Großbritannien mit 5,6 Millionen Fluggästen und einem Zuwachs von 2,9 Prozent. Prozentual am stärksten legte der italienische Markt zu. Allerdings fällt die Gesamtzahl mit nur gut einer halben Million Passagiere kaum ins Gewicht.

Insgesamt registrierte Son Sant Joan im vergangenen Jahr 217.218 Starts und Landungen, was einem Rückgang von 1,4 Prozent entspricht. Dass dennoch mehr Passagiere abgefertigt wurden, zeigt laut Aena, dass die Auslastung der Maschinen angestiegen ist.

Gleichzeitig mit der Jahresbilanz gab Aena die Dezemberzahlen von Son Sant Joan bekannt. Hier steht ein Minus von 2,1 Prozent im Vergleich zu Dezember 2018 zu Buche. Insgesamt passierten den Flughafen 952.356 Fluggäste. Es gab sieben Prozent weniger Flüge als im Dezember 2018. /jk