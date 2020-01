Mallorca und die bislang kälteste Nacht des Winters

Mallorca hat die bislang kälteste Nacht dieses Winters hinter sich. Worüber man in Deutschland nur milde lächeln kann, lässt viele Mallorquiner bittern: Vielerorts sank die Temperatur in der Nacht auf Montag (13.1.) unter den Gefrierpunkt. Am kältesten war es in Lluc im Tramuntana-Gebirge mit minus 2,3 Grad. Aber auch im Inselinnern von Mallorca wurden Minusgrade gemessen. Die Werte des spanischen Wetterdienstes Aement im einzelnen:



Lluc -2

Binissalem -1

Campos -1

Santa Maria -1

Flughafen Palma -1

Sa Pobla -1

Sineu 0

Muro 0

Pollença 1

Porreres 1

Manacor 1

Son Servera 2

Andratx 2

Palma 5



Die neue Woche startet mit strahlendem Sonnenschein. Inselweit gibt es Temperaturen um die 15-16 Grad. In der Nacht wird es in den Bergen nochmal einen Zacken kühler und es werden minus 2 Grad erwartet. Im Flachland bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Außer an der Ostküste, wo es bei 6 Grad milder bleibt.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Dienstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen tagsüber gleichen denen vom Vortag, nachts soll es spürbar milder werden.

Am Mittwoch wechseln sich ebenfalls Sonne und Wolken ab, die Tagestemperaturen bleiben stabil. Am Donnerstag hat dann wieder die Sonne die Oberhand, die Tagestemperaturen steigen weiter. Der Wind weht schwach aus West und Südwest. Mit großen Regenfällen ist nicht zu rechnen. /rp