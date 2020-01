Mann in Palma de Mallorca stirbt an Kohlenmonoxid-Vergiftung

Ein 73-Jähriger auf Mallorca ist in der Nacht auf Montag (13.1.) an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Seine 60-jährige Frau wurde bewusstlos, aber noch lebend von den Rettungskräften aufgefunden und in kritischem Zustand ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht.

Der Notruf bei den Rettungskräften ging kurz vor 3 Uhr nachts ein. Ein Mann und eine Frau lägen bewusstlos in ihrem Haus im Çarrer Son Armadans in Palma de Mallorca. Für den Mann kam jede Rettung zu spät.

Nun wird ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchsloses Gas. Immer wieder kommt es zu Todesfällen infolge defekter Heizgeräte. /ff