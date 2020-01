Ermittler klären Ursache für tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftung in Palma de Mallorca

Ein technischer Defekt der Heizung ist die wahrscheinliche Ursache für die Kohlenmonoxid-Vergiftung, an der in der Nacht auf Montag (13.1.) ein 73-Jähriger auf Mallorca gestorben ist. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Die 60-jährige Frau des Opfers liegt in kritischem Zustand im Krankenhaus.

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Heizkessel unter dem Bungalow im Viertel Son Armadans in Palma de Mallorca. Das Kohlenmonoxid war offenbar in die Wohnung geströmt, ohne dass das Paar es gemerkt hätte - es handelt sich um ein geruchloses Gas.

Alarm schlug schließlich die Schwester der Frau, sie war wegen der Inaktivität des Opfers in den sozialen Netzwerken stutzig geworden. Sie benachrichtige den Sohn des 73-Jährigen, der die Wohnung aufsuchte. /ff