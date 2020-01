Erstmals sinkt das Angebot an Ferienwohnungen in Palma

Balkon einer Ferienwohnung in Palma de Mallorca.

Balkon einer Ferienwohnung in Palma de Mallorca. Foto: DM

Das Angebot der über Mietplattformen angebotenen Ferienwohnungen in Palma de Mallorca ist erstmals seit Start der Unternehmen wie Airbnb vor zehn Jahren gesunken. Derselbe Trend treffe auch auf 22 andere bedeutende Reiseziele in Spanien zu. Das stellte der Lobbyverband der Tourismusbranche Exceltur fest. In Bezug auf Palma sei das Angebot von 17.000 Ferienwohnungen im Jahr 2017 auf aktuell 10.500 im Jahr 2019 gesunken.

Die Wachstumszahlen der spanischen Tourismusbranche, im Jahr 2019 in der Höhe von 1,5 Prozent, sei hinter das durchschnittliche spanische Wirtschaftswachstum von 2 Prozent zurückgefallen, teilte der Verband mit. Dieser Trend werde auch im aktuellen Jahr anhalten. Der Gewinn sei jedoch aufgrund der höheren durchschnittlichen Ausgaben der Urlauber gestiegen. Sorgen bereitet der allgemeine Rückgang der Urlauberzahlen aus traditionell wichtigen Ländern wie Großbritannien und Deutschland. /tg