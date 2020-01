Anführer auf Mallorca festgenommen: Razzia gegen United Tribuns Nomads

Momentaufnahme der Razzia am Donnerstagmorgen (16.1.) auf Mallorca.

Bei einer Razia gegen mutmaßlich kriminelle Mitglieder der internationalen Motorradbande United Tribuns Nomads hat die spanische Polizei am Donnerstag (16.1.) auf Mallorca mehrere Personen festgenommen, darunter den Anführer der Gruppe auf der Insel S.M. Gleichzeitig fanden Hausdurchsuchungen und Festnahmen in Barcelona, Tarragona und Valencia statt, wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte.

Die Rockerbande operiere unter dem Deckmantel einer legalen Organisation und kopiere das Auftreten anderer Motorradbanden wie Hell's Angels, Satudarah oder No Sorrender, einschließlich der mit Aufnähern gespickten Lederjacken. Die Polizei ermittelt wegen organisierter Kriminalität, Drogenhandel in mehreren Nachtlokalen sowie Prostitution und das Veranstalten illegaler Partys, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die United Tribuns hätten sich vor zwei Jahren die Insel Mallorca als Hauptstandort in Spanien gewählt. Seitdem hätten die Aktivitäten schnell zugenommen. Im Umfeld des Präsidenten der Gruppierung auf Mallorca seien mehrfach Rauschgifte - synthetische Drogen und Marihuana - beschlagnahmt worden.

Die Mitglieder der Bande zeichnen sich laut Polizei durch besondere Brutalität gegenüber anderen Banden sowie gegen den Fanclub des Fußballvereins Real Deportivo Mallorca aus. International sei die Bande in Deutschland, Österreich, Bosnien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Italien, der Schweiz, Thailand und der Türkei vertreten, wo die Aktivitäten jeweils mit der rechtsradikalen und kriminellen Szene in Verbindung gebracht würden, so die Polizei. /tg