Aufschrei gegen Erweiterung eines Spielsalons in Palma de Mallorca

Die Anwohner der Plaça Santa Pagesa im Stadtviertel Bons Aires nördlich der Avenidas in Palma de Mallorca machen mobil gegen die Erweiterung eines Spielsalons. Die Bewohner des Hauses, in dem im Erdgeschoss das Lokal untergebracht ist, haben Protestplakate aus den Fenstern gehängt. Die Anwohnervereinigung des Viertels sammelt Unterschriften, um das Vorhaben doch noch zu stoppen.

Der Präsident des Dachverbandes der Anwohnervereinigungen, Joan Forteza, will sich am Freitag (17.1.) mit der zuständigen Stadträtin Neus Truyol treffen, um darauf hinzuwirken, dass die Stadtverwaltung das erst im Januar verabschiedete Moratorium für Spielsalsons ausweitet. Derzeit gilt das Moratorium nur für neue Lizenzen sowie aufwendigen Renovierungen. Im Falle des Spielsalons von Santa Pagesa geht es offenbar um eine Erweiterung, welche die Geschäftsräume vergrößern soll. Forteza will mit Truyol auch über eine mögliche Sperrstunde der Salons sprechen, die derzeit häufig 24 Stunden geöffnet sind, was vor allem nachts im Umfeld der Etablissements zu Ruhestörungen führt.

Die Eigentümer des betroffenen Lokals wollten gegenüber dem "Diario de Mallorca" zunächst keine Angaben machen. Allerdings wurde bisher noch keine Genehmigung für eine Erweiterung beantragt. /jk