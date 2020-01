Regierung beschränkt Ausschank von Alkohol auf Mallorca und Ibiza

Die Balearen-Regierung schränkt den Alkohol-Ausschank an der Playa de Palma, in Magaluf und in Ibizas Partyhochburg Sant Antoni de Portmany drastisch ein. All-inclusive-Hotels dürfen ihren Gästen dort ab Sommer 2020 nicht mehr unbeschränkt alkoholische Getränke anbieten. Jedes Getränk muss fortan einzeln abgerechnet werden.

Ebenso verboten sind fortan sogenannte Happy-Hour-Angebote. Außerdem müssen Läden und Kioske, die Alkoholika verkaufen, bereits um 21.30 Uhr schließen. Die Händler dürfen auch keinen Alkohol im Schaufenster oder in den Auslagen ausstellen.

Eine entsprechende Eil-Verordnung gegen Tourismus-Exzesse soll das Kabinett in Palma de Mallorca am Freitag (17.1.) verabschieden. Tourismusminister stellte die Verordnung bereits am Donnerstag in einem Treffen mit Branchenvertretern vor. Über die Details der neuen Regeln berichtete als Erster der Radiosender Cadena Ser.



Briten ohne Freibier

Der unbeschränkte Alkohol-Ausschank in Hotels begünstigt vor allem in Magaluf und auf Ibiza die alljährlichen Urlauber-Exzesse. An der Playa de Palma sind All-inclusive-Angebote weniger verbreitet, dort betrinken sich die Party-Urlauber eher in Großraumdiskotheken wie MegaPark und Bierkönig. Bereits in den vergangenen Jahren war dort, unter anderem mit den sogenannten Benimm-Regeln, der Alkoholkonsum auf der Straße und am Strand eingeschränkt worden. Mallorca und die Balearen versuchen seit Jahren, bislang weitgehend erfolglos, das wilde Treiben zu zügeln.

Zunächst gilt die Verordnung nur an der Playa de Palma und in Magaluf (Gemeinde Calvià) sowie in Ibizas Partyzone Sant Antoni de Portmany. Später sollen die Regeln für ähnliche Angebote in anderen Gegenden auf den Balearen beschlossen werden.

In einer ersten Reaktion lobte der Verband kleiner und mittelgroßer Unternehmen, Pimem, die Initiative der Balearen-Regierung. In einer Pressemitteilung vom Donnerstag (16.1.) sagte dessen Verbandsvorsitzender Jordi Mora, die Maßnahme gehe "ein Gesundheits- und Imageproblem der Inseln" an. /tg/ck