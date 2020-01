Nach dem Sturmtief wird's ab Dienstag ruhiger auf Mallorca

Ungemütlich, ungemütlicher, Vorabend von Sant Sebastià: Der Sonntag (19.1.) vor dem großen Patronatsfest von Palma de Mallorca startete nicht nur in der Balearen-Hauptstadt, sondern auf der ganzen Insel wolkenverhangen und regnerisch.

Dauer- und in einigen Teilen auch Starkregen geben. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei bis zu 70 Prozent. Am Nachmittag sinkt die Schneefallgrenze auf 1.300 Meter. Der Wind erreicht Geschwindigkeiten zwischen 80 und im Norden der Insel sogar bis zu 120 Kilometern pro Stunde.





In den meisten Orten, etwa 13 Grad, nachts sinken sie auf bis zu 6 Grad.



Außer im Inselinneren (dort gilt Warnstufe Gelb) gilt ab der Mittagszeit auf Mallorca den ganzen Tag über Starkregens, Windes und bis zu 9 Meter hohen Wellen an den Küsten. Halten Sie sich also auf jeden Fall von den Küsten fern. Auf Ibiza und Formentera gilt ab 18 Uhr Warnstufe Rot, auf Menorca den ganzen Tag lang Orange.

In einigen Teilen Mallorcas stürmte es zudem bereits am Vormittag. Gegen Mittag wird es laut dem balearischen Wetterdienst Aemetund in einigen Teilen auchgeben. Dieliegt bei bis zu. Am Nachmittag sinkt dieauf. Der Wind erreicht Geschwindigkeiten zwischenund im Norden der Insel sogar bis zuIn den meisten Orten, etwa Palma de Mallorca Felanitx oder Sa Pobla , schaffen es die Temperaturen am Sonntag (19.1.) nur auf ungemütliche, nachts sinken sie auf bis zuAußer im(dort gilt) gilt ab der Mittagszeit auf Mallorca den ganzen Tag über Warnstufe Orange wegenund bis zu 9 Meter hohenan den Küsten. Halten Sie sich also auf jeden Fall von den Küsten fern. Aufgilt ab 18 Uhr, aufden ganzen Tag lang

19/01 09:03 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos hoy y mañana. Nivel máx rojo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 09:03 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/ZLtvIFQX4Q https://t.co/rvUgKdUoDi — AEMET (@AEMET_Esp) January 19, 2020

mit Licht zu fahren, um besser gesehen zu werden

zu fahren, um besser gesehen zu werden zur Sicherheit einen größeren Abstand zu anderen Fahrzeugen zu halten

zu anderen Fahrzeugen zu halten die Geschwindigkeit zu reduzieren

nicht auf stark überschwemmten Straßen zu fahren

zu fahren wegen Aquaplanings starkes Bremsen zu vermeiden

zu vermeiden notfalls einige Minuten lang anzuhalten

L'@AEMET_Baleares ha decretat l'avís taronja al nord i nord-est de #Mallorca per vent, fenòmens costaners i precipitacions.

????Com sempre, vos recomanam molta precaució a la #carretera.

Aquí ? teniu unes recomanacions si heu de conduir. pic.twitter.com/jJauNZUzB7 — Carreteres de Mallorca - Consell de Mallorca (@carreteresdeMca) January 19, 2020

Wetterexperten des Inselrats ratendazu:Auch ambleibt es ungemütlich, die Temperaturen ähneln denen vom Sonntag (19.1.). Außer im Inselinneren gilt auch an diesem Tag auf der ganzen Insel die, im Inselinneren "nur". Dererreicht bis zum Mittag im Norden der Insel Geschwindigkeiten von bis zue. Halten Sie sich auch am Montag von den Küsten fern. Der spanische Wetterdienst warnt vor bis zu. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt in den meisten Teilen der Insel bei bis zu Sant Sebastià fällt dann wohl ins Wasser . Die MZ hält Sie darüber auf dem Laufenden, welche Veranstaltungen tatsächlich abgesagt werden,. Haben Sie trotzdem einen schönen Feiertag.Amwenn auch die Palmesaner wieder arbeiten müssen, beruhigt sich das Wetter laut den Angaben des spanischen Wetterdienstes dann wieder. Aktuell ist bis zum Nachmittag nur für den Norden, Nordosten, Osten und die Sierra de Tramontanagemeldet. Der Wetterdienst warnt weiterhin vor Wellen, die an diesem Tag zumindestrreichen können. Mit einervon bis zuwird es örtlich wohl auch den ein oder anderengeben. Im Süden herrscht, fürs Inselinnere vonist ganztagsangekündigt. /sw