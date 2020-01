Rekordwellen und mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter auf Mallorca

Das Sturmtief Gloria hat Mallorca Rekordwellen und stellenweise mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter beschert. An der Küste der Insel Dragonera südwestlich von Mallorca wurden Wellen von 7,97 Metern gemessen - Rekord. Der bisherige Höchstwert lag bei sechs Metern, er war im Januar 2017 registriert worden, wie der Wetterdienst Aemet am Montagmorgen (20.1.) per Twitter mitteilt.



Innerhalb von 24 Stunden gingen an der Wetterstation von Lluc im Tramuntana-Gebirge 218 Liter Regen nieder, heißt es ebenfalls im sozialen Netzwerk von Aemet. Aber auch in weiteren Teilen der Insel regnete es intensiv, wie die folgenden Niederschlagswerte zeigen:

Lluc: 218

Portocolom: 174

Escorca: 161

Colònia St Pere: 135

Es Mercadal: 126

Cala Galdana: 98

Eivissa: 60

St Antoni de Portmany: 50

Formentera: 41

mit Licht zu fahren, um besser gesehen zu werden

zu fahren, um besser gesehen zu werden zur Sicherheit einen größeren Abstand zu anderen Fahrzeugen zu halten

zu anderen Fahrzeugen zu halten die Geschwindigkeit zu reduzieren

nicht auf stark überschwemmten Straßen zu fahren

zu fahren wegen Aquaplanings starkes Bremsen zu vermeiden

zu vermeiden notfalls einige Minuten lang anzuhalten

Precipitaciones (l/m2) registradas en las últimas 24 horas en #Baleares (hasta las 7 h.l.)

Lluc: 218

Portocolom: 174

Escorca: 161

Colònia St Pere: 135

Es Mercadal: 126

Cala Galdana: 98

Eivissa: 60

St Antoni de Portmany: 50

Formentera: 41https://t.co/jatmxFwobJ pic.twitter.com/qA6G4h9Ucw — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) January 20, 2020

Die Windböen erreichten- dieser Wert wurde am Sonntagabend (19.1.) in Capdepera im Nordosten von Mallorca gemessen. Am Puig d'Alfábia waren es 101 Kilometer pro Stunde, in Banyalbufar 95, in Sa Pobla 89,3, am Flughafen von Palma de Mallorca 83,5 Kilometer pro Stunde.Wegen des Sturmtiefs fielen zahlreiche Veranstaltungen von Palmas Patronatsfests Sant Sebastià ins Wasser , die Bühne auf der Plaça d'Espanya musste komplett geschlossen werden Rettungsdienst und Feuerwehr auf Mallorca mussten am Sonntag mehr als 50 Mal ausrücken, vor allem wegen umgestürzter Bäume, abgerissener Äste auf der Fahrbahn oder Überschwemmungen. In Palmas Vorort Son Ferriol fiel am Sonntagabend immer wieder der Strom aus. Das balearische Bildungsministerium entschied sich dagegen, den Schulunterricht ausfallen zu lassen, mahnt aber zur Vorsicht auf dem Schulweg. Am Montag (20.1.) ist allerdings im Stadtbezirk Palma ohnehin Feiertag wegen der Patronatsfeiern Sant Sebastià.Dersagte am Sonntag drei Flüge ab, betroffen war lediglich die Streckewegen der Schließung des dortigen Airports.Die am Sonntagabend (19.1.) ausgerufenewegen Unwetters auf Mallorca ist am Montagmorgen fast auf der ganzen Insel aufherabgesetzt worden. Gewarnt wird weiterhin vor, vor allem im Nordwesten, Norden und Nordosten ist Vorsicht geboten. Im Inselinnern und an der Südostküste gilt weiterhin Warnstufe Gelb. Halten Sie sich also auf jeden Fall von den Küsten fern!Dieerreichen am Montag Höchstwerte von 13 Grad, in der Tramuntana 10 Grad. Nachts sinkt das Thermometer auf 9 Grad, es bleibt mild. In der Tramuntana liegen die Tiefstwerte bei 6 Grad.Die Warnstufen sind auch amin Kraft, mit stürmischer See muss insbesondere an der Nord-, Nordost-, Ost- und Südostküste gerechnet werden. Im Norden und Nordosten gilt Warnstufe Gelb wegen intensiver Regenfälle sowie starker Windböen. Entwarnung dagegen im Inselinnern.Am Mittwoch ist dann das Schlimmste überstanden, in Kraft ist laut Vorhersage von Aemet dann nur noch Warnstufe Gelb an der Nord-, Ost- und Südostküste wegen stürmischer See. /ff