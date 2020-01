Deutscher nach internationalem Haftbefehl auf Mallorca festgenommen

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Dienstag (21.1.) einen 31-jährigen Deutschen festgenommen, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorlag.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hatte der Mann bei einem Flug von Frankfurt nach Liverpool im Jahr 2017 ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt. In der britischen Stadt hatte das Sicherheitspersonal dem Deutschen den Eintritt in eine Bar verwehrt. Daraufhin griff der Mann die Türsteher an.

Im November 2018 hat ein Richter in Großbritannien einen europäischen Haftbefehl ausgestellt. Als die Polizei auf Mallorca mitbekam, dass der Mann auf der Insel ist, starteten die Beamten eine Ermittlung. Diese führte zur Festnahme in Andratx. /rp