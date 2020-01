Drei Vermisste auf Mallorca und Ibiza nach Sturmtief Gloria

Während sich das Meer vor Mallorca beruhigt und sich das Sturmtief Gloria legt, wird balearenweit nach drei Vermissten gesucht. Zuletzt am Montag (20.1.) gesehen wurde ein Schluchtenwanderer auf Mallorca. Auf Ibiza unterdessen wird nach zwei Personen gesucht, die offenbar ins Meer gestürzt sind. Im Einsatz sind die Guardia Civil, die Feuerwehr sowie der Zivilschutz.



Nach einer Unterbrechung am Dienstag wurde am Mittwochmorgen wieder die Suche nach dem 27-jährigen Schluchtenwanderer aufgenommen. Zusammen mit zwei Begleitern war er zwischen Sóller und Fornalutx unterwegs, als Sturmtief Gloria bereits wütete. Der Mann stieg als erster der Gruppe am Torrent de na Mora einen Abhang hinunter und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Es wird befürchtet, dass der Vermisste von den Wassermassen mitgerissen wurde. Die Suchmannschaften durchkämmen deswegen das Bett des Sturzbachs.





Suche auch auf Ibiza

So viel hat es auf Mallorca geregnet

Lluvias que ha dejado la borrasca Gloria en #Mallorca pic.twitter.com/rxDPUt5keJ — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) January 22, 2020

Auf Ibiza unterdessen wird nach zwei Personen gesucht, die zuletzt in Cala Portinatx gesehen worden waren. Bei einem der beiden soll es sich um einenhandeln. Ein Freund meldete ihn am Dienstagabend als vermisst. Bei der zweiten Person handelt es sich um einen, der im selben Gebiet zu einem Spaziergang aufgebrochen war. Auch sein Verschwinden wurde am Dienstag gemeldet.Der spanische Wetterdienst Aemet hat unterdessen eine Bilanz der Niederschläge auf Mallorca veröffentlicht. Demnach gingen im Gebiet von Escorca in der Tramuntana an drei Tagennieder. In Portocolom an der Ostküste waren es 184 Liter, in Manacor knapp 160 Liter (Tabelle siehe unten). /ff