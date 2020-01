Mallorca-Disco BCM will weg vom Sauftourismus-Image

Magaluf kämpft wie die Playa de Palma seit geraumer Zeit gegen den Sauftourismus. Nun schließt sich auch die bekannteste Disco von Mallorca an. Die Cursach-Gruppe will das BCM aufpeppen, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Der Prozess gegen den Disco-König Bartolomé Cursach läuft noch. In diesen war auch das BCM involviert. Im Zuge der Ermittlungen wurden Unregelmäßigkeiten bei einigen Anbauten entdeckt. Zwischen April 2017 und Juni 2018 war die Disco daher geschlossen.

Anderthalb Jahre nach Wiedereröffnung laufen Renovierungsarbeiten in dem Nachtlokal in Magaluf. Details zum Umbau sollen auf der Messe Fitur am Donnerstag (23.1.) bekannt gegeben werden. Bislang heißt es lediglich, dass neue Lichtelemente, Dekorationsartikel und Freizeitangebote geschaffen werden.

Damit will die Cursach-Gruppe ein besser betuchtes Publikum als den üblichen betrunkenen Party-Briten anlocken. Als Vorbild wird unter anderen die Disco Omnia in Las Vegas genannt. Die Discothek muss sich künftig auch an die neue Verordnung für den Ausschank von Alkohol in den Partyhochburgen auf Mallorca halten.

Das BCM bot bislang Platz für 4.000 Personen. In der Disco legten schon die weltbekanntesten DJs auf./rp