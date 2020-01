Sturmschäden: Mallorca zieht Bilanz nach Unwetter Gloria

Die Bewohner von Portocolom auf Mallorca werden den Dienstag (21.1.) nicht so schnell vergessen. Paqui Corregidor und ihr Mann konnten zusehen, wie die Wellen immer höher und heftiger auf die Küste einschlugen. "Ich wollte das Café öffnen und eine Welle schlug über mich. Ich dachte, dass ich das nicht mehr erzählen könnte", erklärt Corregidor, deren Lokal zu den Gebäuden mit der schwersten Schäden nach dem Sturm Gloria gehört. Die Wellen trugen rissen einen Teil der Terrasse samt Tischen und Stühlen fort. Die Markise ist zerstört. Sogar im Innern bewegte das Wasser eine 300 Kilogramm schwere Kühltruhe. "Ich muss so bald wie möglich wieder öffnen, weil ich von diesem Geschäft lebe. Die Welle hat mehrere Jahre Arbeit mitgerissen", klagt die Frau.

Wie Corregidor werden viele Anwohner der Küste von Mallorca erst nach und nach gewahr, welchen Schaden der Sturm Gloria am Sonntag, Montag und Dienstag angerichtet hat. Nach wie vor wird eine Person vermisst, die während des Unwetters in einer der Schluchten unterwegs war und möglicherweise von den Wassermassen weggerissen wurde. Die Gemeinde Felanitx, zu der auch der Küstenort Portocolom gehört will Hilfen als Katastrophengebiet beantragen. Der spanische Premier Pedro Sánchez hat sich angekündigt, um den Anwohnern Mut zuzusprechen. /tg